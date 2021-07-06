У Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції біля парламенту Грузії

У Тбілісі сталися сутички біля грузинського парламенту. Там сьогодні проходять відразу дві акції - прихильників та противників ЛГБТ-спільноти, повідомляє РБК-Украина.

Так, прихильники ЛГБТ прийшли сьогодні до будівлі парламенту, щоб влаштувати "тиху акцію" у знак протесту проти насильства, яке сталося під час маршу ЛГБТ-спільноти напередодні. До цієї акції також приєдналися люди, які вчора не змогли провести марш рівності.

Homophobic counterprotesters have attempted to break through police lines to reach the main protest outside the Georgian parliament. Police intervened to separate the two groups. pic.twitter.com/dWpNz86hso — OC Media (@OCMediaorg) July 6, 2021

Однак до грузинського парламенту також прийшли і противники ЛГБТ-спільноти. Вони проводили свою акцію поблизу церкви на проспекті Руставелі. Противники ЛГБТ здійснили спробу прорвати поліцейський кордон, щоб потрапити до представників "Тбілісі Прайду".

Far-right counter-protesters are making repeated attempts to break through police lines in central Tbilisi. pic.twitter.com/lBksm6Zf6N — OC Media (@OCMediaorg) July 6, 2021

Загострення сталося після того, як прихильники "Тбілісі Прайду" розгорнули біля парламенту прапор ЛГБТ спільноти та пустили дим в кольорах цього прапору.

У грузинському Міністерстві внутрішніх справ вже відреагували на інцидент. Міністерство мобілізувало силовиків для підтримки громадського порядку, але водночас закликало учасників обох акцій не порушувати закон та утриматися від закликів до насильства.

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Фото: twitter.com/OCMediaorg

Нагадаємо, вчора у Тбілісі під час спроби проведення ЛГБТ-маршу сталися сутички, в результаті яких постраждали майже півсотні журналістів.

Автор: Дмитро Левицький