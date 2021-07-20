Гороскоп на сьогодні 20 липня для всіх знаків зодіаку

День обіцяє бути успішним і продуктивним. Налаштуйтеся на позитив, нарядитеся і йдіть підкорювати світ, повідомляє Сегодня.

Астрологічний прогноз на 20 липня для всіх знаків зодіаку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні ваші стосунки з партнером піддадуться певним випробуванням, частиною яких стануть ревнощі. Намагайтеся не подавати приводу і не намагатися виводити свою кохану людину на емоції. Увечері події розгортатимуться з неймовірною швидкістю.

Телець (21 квітня – 21 травня)﻿

Чи не найбільш вдалий час для відпочинку! Сьогодні вам належить виконати багато роботи, яка далеко не завжди буде подобається. Слідкуйте за своїми словами і діями. Вечір обіцяє бути романтичним!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День буде складним як в емоційному плані, так і з питаннями до здоров'я. Не намагайтеся сьогодні все встигнути – не вийде і тільки настрій собі зіпсуєте. Обмежте спілкування з людьми, які вам неприємні.

Рак (22 червня – 22 липня)﻿

Всі ваші сили і гроші будуть йти сьогодні на домашні клопоти, рутинні справи і сім'ю. Таке теж потрібно робити, тому перестаньте злитися, що довелося перекроїти весь день, і займіться справою. Прибирання. Готування і читання казок дітям вам ой як сподобаються.

Лев (23 липня – 21 серпня)﻿

День буде емоційним! Між подружжям може пролетіти іскра ревнощів або нерозуміння через гроші. Намагайтеся тримати себе в руках і не намагатися комусь щось довести. Але і не підкидає дрова у багаття. Тримайте емоції під контролем!

Діва (22 серпня – 23 вересня)﻿

Вам терміново потрібно знайти час і можливість для відпочинку. Якщо не влаштувати собі відпустку, можете загнати себе до занепадницького стану. Сконцентруйтеся на позитивних емоціях і більше часу проводьте з близькими людьми.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)﻿

Не варто сьогодні стрибати у вир із головою і заводити роман з першим зустрічним людиною на своєму шляху. Якщо ви хочете стосунків – почніть із головного і полюбіть для початку головну людину у своєму житті – себе! Про свої плани нині краще не розповідати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)﻿

Сьогодні необхідно бути дуже акуратними і уважними з партнерами. Зірки попереджають і про ускладнення у відносинах з близькими через нерозуміння. Легке нездужання, невдоволення і дратівливість зіпсують настрій, тому уникайте їх.

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)

Вам складно буде займатися сьогодні звичними справами через лінь і небажання взагалі хоч щось робити. Ваша дратівливість стане каменем спотикання в досягненні своїх робочих цілей. Не лінуйтеся, не тупіть, не гарячиться і дійте!

Козоріг (23 грудня – 20 січня)﻿

Вас чекає хороший і дуже насичений день, сповнений цікавих подій і знайомств. Ви легко будете зближуватися з людьми і знаходити з ними спільну мову. Саме сьогодні ви познайомитеся з майбутнім чоловіком або босом. Будьте собою, робіть те, що вмієте робити добре, і ви неодмінно досягнете успіху!

Водолій (21 січня – 19 лютого)﻿

На вас чекає дуже емоційний і місцями небезпечний день, який далеко не завжди буде радувати успіхами. Але не вішайте ніс і намагайтеся більше часу проводити з людьми, які вам цікаві. До вечора ви налаштовані на правильну хвилю!

Риби (20 лютого – 20 березня)﻿

На вас чекає хороший і насичений день, коли все заплановане з ранку буде здійснюватися одне за іншим. Випадкова зустріч або нове знайомство може перерости в серйозні стосунки – тим, хто у стосунках, слід бути уважнішими. Прислухайтеся до себе!