У Криму силовики влаштували обшук в будинку кримських татар

У місті Євпаторія окупованого Криму російські силовики проводять так звані "слідчі дії" в будинку кримських татар: 57-річного Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова, повідомляє Дзеркало тижня.

У будинку всього проживає дев'ять осіб, з них четверо дітей, інформують активісти громадського об'єднання "Кримська солідарність" в Facebook.

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Російські силові відомства про причини обшуків не повідомляють.

"Не коментують ситуацію представники силових структур, які оточили домоволодіння по периметру", - зазначають активісти.

Український омбудсвумен Людмила Денисова в Facebook зазначила:

"Обшуки в квартирах громадян України суперечать міжнародним нормам і є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, згідно з якою кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, і статті 8 Конвенції - право на повагу до приватного і сімейного життя".
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Денисова закликає міжнародне співтовариство відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади і посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Після окупації Росією Кримського півострова навесні 2014 року, там регулярно російські силовики проводять обшуки активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу і журналістів і активістів в цілому.

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