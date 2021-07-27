Названо знаки Зодіаку серед жінок, які зазвичай залишаються самотніми

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку серед жінок, яким дуже складно будувати стосунки з чоловіками. Тому найчастіше вони залишаються в гордій самоті, повідомляє УНИАН.

Телець

В цілому Тельцям комфортно перебувати на самоті, але іноді їм хочеться спертися на чоловіче сильне плече. Ось тільки вся проблема в тому, що не кожен чоловік здатний витерпіти їх складний характер.

Попри те, що у цих жінок багато шанувальників, не всі з них проходять тест на міцність. І помилування від них чекати не варто, навіть в моменти сентиментальності.

Лев

Левиці часто самотні, тому що для чоловіків вони здаються недосяжними, як зірки на небі. При цьому ці жінки у стосунках прямо-таки розквітають.

Але з ними може бути складно, якщо чоловік нетерплячий. Адже дівчата цього знака Зодіаку обожнюють цукерково-букетний період, і готові насолоджуватися ним тривалий час.

Діва

Дівам складно знайти другу половинку, бо їх потенційний партнер повинен бути ідеальним. Більш того, вони самі вибирають собі жертву. З боку колег, друзів вони залицяння не приймають.

Але в цьому є плюс. Діви дуже рідко розчаровуються в протилежній статі.

Козоріг

Ці жінки дуже потайливі, що робить спілкування з ними практично неможливим. Чоловікам складно витерпіти таку їх особливість, тому найчастіше вони залишають таких дам. Але той, хто все-таки зможе витерпіти Козорога, отримає бонус у вигляді вірності, відданості та безмежної любові.