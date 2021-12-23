Військовій облік для жінок в Україні. Відповіді на головні питання

З 2023 року в Україні будуть штрафувати працюючих українок та підприємства, на яких вони працюють, якщо ті не стали на військовий облік. Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Все, що відомо про це, в матеріалі.

Список професій

11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних. Весь список професій за посиланням﻿.

Алгоритм дій

Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.

З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та по здоров'ю.

Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.

Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

Штрафи за ухилення

В Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік в цьому році не збираються. Однак штрафні санкції почнуть вводити після 2022 року.

Розмір штрафу для українок складатиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.

За якої умови жінок почнуть призивати в армію

У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випаду. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Однак, згідно з законом, військові реєстрації зобов'язані відвідати військові збори, які можуть тривати до 3 місяців. Виняток - для вагітних жінок, матерів дітей віком до 3 років, і великих матерів. Боротьба з урахуванням штрафу та відповідальності до кримінального.