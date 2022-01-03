Журналіст Цимбалюк виїхав з РФ після виклику на допит

Український журналіст Роман Цимбалюк, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН, залишив територію Росії після виклику на допит в місцеву прокуратуру. Йому закидають розпалення ворожнечі через проукраїнські висловлювання, повідомляє Hromadske.

"Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову" , – сказав Цимбалюк.

Він додав, що протягом останніх двох місяців фактично "всі топові фігури" "російських інформаційних військ" пророкували йому проблеми.

Водночас наголошує, що поки невідомо, чи є справа взагалі. За словами журналіста, він з адвокатом серйозно ставиться до таких викликів і публікацій в російських провладних ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його у розшук Інтерполу.