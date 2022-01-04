Ангіна без антибіотиків: як швидко впоратися з болем у горлі

Болить у горлі, але не хочеться (або не можна) пити антибіотики? Виявляється, без них легко можна обійтися, пише Тетяна Турчанікова, РБК-Україна.

Найдієвіший і найшвидший спосіб впоратися з болем у горлі, навіть при ангіні, дала у своєму блозі в Instagram нутріціолог Вероніка Хуснудтінова.

Від болю в горді: натуральний оцет + буряк

Спосіб приготування:

натерти один буряк (не з холодильника) на дрібній тертці,

полити 2 ст. л. оцту,

настояти 10-15 хв.

Як приймати:

розсмоктувати за ст. л. буряків кожні 20 хв,

макуху виплюнути.

Якщо встигнути за перших ознак прибрати слизеутворюючі та запальні продукти – за день будете здорові.

Біль швидко мине (фото: pexels.com)

Чому саме буряк

Він зменшує запалення і знімає набряклість горла,

має помітну протимікробну дію,

купує больовий синдром,

зміцнює місцевий імунітет,

підвищує еластичність капілярів та нормалізує кровопостачання,

розм'якшує пробки та позбавляє від гнійного нальоту.

Натуральна оцтова кислота посилює властивості буряків.

Оцет

має протимікробну дію.

Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками та травними ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій та вірусів.

Який оцет використовувати⠀