Зеленського просять скасувати касові апарати

На сайті офіційного представництва президента України у розділі електронних петицій зареєстровано﻿ прохання щодо скасування касових апаратів. Петиція досить швидко набирає підписи, хоча до закінчення їх збору залишилося ще 85 днів, повідомляє UBR.

Нагадаємо, петиція має набрати не менше 25 тис. голосів, щоб її розглянув президент. На даний момент вона зібрала їх близько 4 тис.

Автор петиції﻿ просить Володимира Зеленського "не відстрочити касові апарати, а скасувати їх взагалі, поки що не пізно, поки що тисячі українців не втратили роботу, і підприємці, які відкрили свій магазин, яких насправді десятки тисяч, не закрилися, і не поїхали за кордон".

Натомість президента закликали зменшити податки та тиск на український бізнес, який створює багато робочих місць.

При цьому голову парламентського податкового комітету Данила Гетьманцева звинувачують у лобіюванні інтересів фірм-виробників касових апаратів, які коштують 20 тис. грн за штуку.