Порошенко позбавився Roshen

П'ятий президент, нардеп Петро Порошенко, адвокати якого раніше заявили, що суд виніс рішення про його затримання, переписав свою корпорацію Roshen та інші великі бізнес-активи на старшого сина Олексія, повідомляє УНІАН.

Як відомо, на початку січня суд заарештував усе майно і активи Порошенка, проте кондитерської корпорації в списку немає. Це підтвердив журналістам прокурор ОГП Юрій Бєлкін.

За оцінками Forbes Україна, саме Roshen можна вважати найціннішим активом колишнього президента. Редакція видання оцінила корпорацію у понад $1,1 мільярда. Разом з нею статки Порошенка становлять близько $1,6 мільярда, каже заступник головного редактора Forbes Україна Володимир Ланда.

Окрім Roshen, на Олексія Порошенка переписали близько 50 компаній. Значна їх частина прямо пов'язана з кондитерською корпорацією. Серед переписаного на Порошенка-молодшого також є й аграрний бізнес, стверджують журналісти.

За словами Володимира Ланди, Порошенко-молодший, ймовірно, є номінальним власником переписаних на нього активів, реально контролювати їх може його батько.

"Чому де-юре акціонером є Олексій Порошенко? Ми розуміємо, що в 2019 році відбулися президентські вибори. Ризики для бізнесу Петра Порошенка зросли. Він оперативно вжив заходів для того, щоб ці ризики мінімізувати і, як ми бачимо з останніх подій, це були заходи, які дійсно мінімізували такі ризики і фактично вивели це майно з-під майбутнього арешту, який стався через два роки" , - каже він.

Прес-служба Петра Порошенка в коментарі журналістам заявила, що його старший син у 2019 році припинив політичну кар'єру. Після цього "за рішенням трастового керуючого йому було надано усіх прав та повноважень кінцевого бенефіціарного власника "сліпого" трасту". У екс-президента переконують, що таке рішення пов'язано виключно з припиненням політичної діяльності Порошенка-молодшого та "подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу".

Також у розслідуванні йдеться, що Петро Порошенко нині володіє близько десятьма компаніями, які не можна назвати успішними. Деякі з них навіть були збитковими, частина взагалі не подавали фінансові звіти.