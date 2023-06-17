Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк вкотре залишив незмінною свою облікову ставку

У четвер, 15 червня, відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики. Восьмого разу поспіль було ухвалено рішення зберегти облікову ставку НБУ на рівні 25%. Нагадаємо, така ставка діє з 3 червня 2022 року.

Докладніше – у нашій публікації «Нацбанк знову не торкнувся ставки. Які перспективи долара».

2. Зеленський підписав закон, що дозволяє націоналізувати Sense Bank

Президент України Володимир Зеленський 16 червня 2023 року підписав законопроєкт №9107-1 про виведення з ринку банків із підсанкційними власниками. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цим законом створюється можливість націоналізувати Sense Bank (колишній «Альфа-Банк Україна»), який належить російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

3. «ПриватБанк» відновлює прийом доларів та євро у своїх терміналах

З 22 червня 2023 року «ПриватБанк» відновлює прийом доларів та євро у своїх терміналах самообслуговування. Така інформація з'явилася на офіційному сайті банку.

Нагадаємо, 29 травня 2023 року «ПриватБанк» припинив прийом доларових та євро купюр через мережу своїх терміналів. Причиною, через яку банк це зробив, стала велика кількість старих купюр, якими регулярно «заряджали» ці апарати. Надалі некондиційні купюри накопичувалися у сховищах банку, оскільки клієнти їх одержувати категорично відмовлялися.

4. Суд заарештував власника банку «Український капітал»

Вищий антикорупційний суд 11 червня 2023 року заарештував керівника партії «Батьківщина» у Полтавській облраді, власника банку «Український капітал» Сергія Бєлашова.

Суддя Віктор Маслов обрав запобіжний захід - утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн. За даними Національного банку, Сергію Бєлашову належить 48,9196% акцій банку «Український капітал», його дружині Ліліані Білашової – 19,9999%, сестрі дружини Євгенії Федорович – 21,3864%, матері дружини Дарії Злидар – 1,5%.

5. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 4 банки відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«РВС Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 14,50 до 14,60% річних;

на 6 місяців – з 15,95% до 17,05% річних;

на 12 місяців - з 16,10 до 17,15% річних.

Також «РВС Банк» підвищив ставки за депозитами в доларах США та євро на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців у обох валютах – з 0,70 до 0,85% річних;

на 12 місяців у обох валютах – з 1,45 до 2,10% річних.

«Кристалбанк» підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 9 та 12 місяців з 15,50 до 17% річних.

Також «Кристалбанк» підвищив відсоткову ставку за депозитом у доларах США на 12 місяців з 1,00 до 1,50% річних.

Банк «Конкорд» підвищив відсоткову ставку за депозитом у гривні на 6 місяців із 16 до 18% річних.

«Піреус Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців: