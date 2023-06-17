Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк в очередной раз оставил неизменной свою учетную ставку

В четверг 15 июня состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики. Восьмой раз подряд было принято решение сохранить учетную ставку НБУ на уровне 25%. Напомним, такая ставка действует с 3 июня 2022 года.

Более подробно – в нашей публикации﻿ «Нацбанк опять не тронул ставку. Какие перспективы доллара».

2. Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать Sense Bank

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня 2023 года подписал законопроект №9107-1 о выводе с рынка банков с подсанкционными собственниками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Данным законом создается возможность национализировать Sense Bank (бывший «Альфа-Банк Украина»), принадлежащий российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

3. «ПриватБанк» возобновляет прием долларов и евро в своих терминалах

С 22 июня 2023 года «ПриватБанк» возобновляет﻿ прием долларов и евро в своих терминалах самообслуживания. Такая информация появилась на официальном сайте банка﻿.

Напомним, 29 мая 2023 года «ПриватБанк» прекратил прием долларовых и евро купюр через сеть своих терминалов. Причиной, по которой банк это сделал, стало большое количество ветхих купюр, которыми регулярно «заряжали» эти аппараты. В дальнейшем некондиционные купюры скапливались в хранилищах банка, т.к. клиенты их получать категорически отказывались.

4. Суд арестовал собственника банка «Украинский капитал»

Высший антикоррупционный суд 11 июня 2023 года арестовал руководителя партии «Батьківщина» в Полтавском облсовете, собственника банк «Украинский капитал» Сергея Белашова.

Судья Виктор Маслов избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн. По данным Национального банка, Сергею Белашову принадлежит 48,9196% акций банка «Украинский капитал», его жене Лилианне Белашовой – 19,9999%, сестре жены Евгении Федорович – 21,3864%, матери жены Дарье Злыдар – 1,5%.

5. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 4 банка отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«РВС Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 14,50 до 14,60% годовых;

на 6 месяцев – с 15,95 до 17,05% годовых;

на 12 месяцев – с 16,10 до 17,15% годовых.

Также «РВС Банк» повысил ставки по депозитам в долларах США и евро на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев в обеих валютах – с 0,70 до 0,85% годовых;

на 12 месяцев в обеих валютах – с 1,45 до 2,10% годовых.

«Кристалбанк» повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 9 и 12 месяцев с 15,50 до 17% годовых.

Также «Кристалбанк» повысил процентную ставку по депозиту в долларах США на 12 месяцев с 1,00 до 1,50% годовых.

Банк «Конкорд» повысил процентную ставку по депозиту в гривне на 6 месяцев с 16 до 18% годовых.

«Пиреус Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев: