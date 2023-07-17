У Повітряних силах прокоментували вибухи на Кримському мосту

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи вибухи на Кримському мосту у понеділок, 17 липня, заявив, що цьому можна лише порадіти, повідомляє Новое время.

"Тут можна хіба що порадіти. Води — нема, моста — нема, туристів — нема "и хоть камни с неба". Звичайно, це можна пов’язувати з різними заходами", — сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат додав, що це хороші новини для нас.

"Ми мусимо набратись терпіння і ще більше ненавидіти окупанта", — сказав він.

З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив﻿ про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення﻿ залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.