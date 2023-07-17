У Повітряних силах прокоментували вибухи на Кримському мосту
Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, коментуючи вибухи на Кримському мосту у понеділок, 17 липня, заявив, що цьому можна лише порадіти, повідомляє Новое время.
"Тут можна хіба що порадіти. Води — нема, моста — нема, туристів — нема "и хоть камни с неба". Звичайно, це можна пов’язувати з різними заходами", — сказав він в ефірі телемарафону.
Ігнат додав, що це хороші новини для нас.
"Ми мусимо набратись терпіння і ще більше ненавидіти окупанта", — сказав він.
З ночі, 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "надзвичайну подію", російські пабліки пишуть про вибухи та серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення залізничного сполучення, однак автомобільне залишається паралізованим.