В Воздушных силах прокомментировали взрывы на Крымском мосту
Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что этому можно только порадоваться, сообщает Новое время.
"Здесь можно разве что порадоваться. Воды — нет, моста — нет, туристов — нет "и хоть камни с неба". Конечно, это можно связывать с различными мероприятиями", — сказал он в эфире телемарафона.
Игнат добавил, что это хорошие новости для нас.
"Мы должны набраться терпения и еще больше ненавидеть оккупанта", — сказал он.
С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.