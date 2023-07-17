В Воздушных силах прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя взрывы на Крымском мосту в понедельник, 17 июля, заявил, что этому можно только порадоваться, сообщает Новое время.

"Здесь можно разве что порадоваться. Воды — нет, моста — нет, туристов — нет "и хоть камни с неба". Конечно, это можно связывать с различными мероприятиями" , — сказал он в эфире телемарафона.

Игнат добавил, что это хорошие новости для нас.

"Мы должны набраться терпения и еще больше ненавидеть оккупанта" , — сказал он.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил﻿ о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении﻿ железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.