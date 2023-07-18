Окупанти заявили про атаку на Крим майже 30 безпілотників

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що вночі над Кримом було збито 9 безпілотників, ще 19 – придушено коштами РЕБ, повідомляє Українська правда.

"Вночі на сході Криму силами ППО збито 9 БПЛА, ще 19 – придушено коштами РЕБ. Постраждалих немає" , - повідомив він.

Водночас у Міноборони РФ заявили, що Крим атакували 28 українських безпілотників. 17 були збиті, ще 11 були придушені засобами радіоелектронної боротьби та зазнали аварії.

Нагадаємо, вночі 17 липня, на Кримському мосту зупинено весь рух: кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив про "надзвичайну подію", російські паблики пишуть про вибухи і серйозне пошкодження щонайменше одного прольоту мосту. Пізніше окупанти повідомили про відновлення залізничного сполучення, проте автомобільне залишається паралізованим.