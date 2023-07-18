Оккупанты заявлили об атаке на Крым почти 30 беспилотников

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что ночью над Крымом было сбито 9 беспилотников, еще 19 – подавлены средствами РЭБ, сообщает Украинская правда.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — сообщил он.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что Крым атаковали 28 украинских беспилотников. 17 были сбиты, еще 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.

Напомним, ночью 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил﻿ о "чрезвычайном происшествии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже оккупанты сообщили о восстановлении﻿ железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.