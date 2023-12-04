Нацбанк змінив тактику. Яким буде курс долара

Рівно тиждень тому у публікації «Нацбанк позначив межі для курсу долара» було висловлено припущення, що НБУ планує утримувати безготівковий курс долара у певному діапазоні. Верхнім кордоном діапазону умовно було названо курс 36,35 гривень. Так і відбувалося до вечора 30 листопада, тобто. до кінця минулого місяця.

Однак о 20:53 на офіційному сайті регулятора з'явилося повідомлення про те, що Нацбанк і надалі «пом'якшує валютні обмеження для бізнесу та громадян».

Ключовим моментом переліку із чотирьох пунктів є таке:

«Скасовуються всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню».

Що ж сталося? Нацбанк своєю Постановою №155 від 30 листопада 2023 року дозволив банкам купувати безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку, конвертувати її у готівку та потім продавати через каси своїх відділень. Враховуючи різницю між ціною безготівкового та готівкового доларів, яка на момент скасування даних обмежень становила більше однієї гривні, дані операції могли принести банкам гарний прибуток. Приймаючи це рішення, на Інститутській насамперед прагнули ліквідувати «багатокурсовість» та скоротити різницю між офіційним та ринковим курсами.

У п'ятницю 1 грудня торги на міжбанку відкрилися стрибкоподібним зростанням. На обід котирування зросли до 36,48/36,53 гривень (відповідно, бід/оффер). І лише потім Нацбанк вийшов на ринок із інтервенцією та зупинив падіння гривні.

У понеділок, 4 грудня, ситуація повторилася. Цього разу вартість безготівкового «американця» сягнула 36,58/36,595 гривень (бід/оффер). Нацбанк брав участь у торгах, але продавав мало, лише не дозволяючи котируванням рости надто швидко. Стало очевидно, що НБУ змінив тактику: якщо раніше він тиснув курс долара вниз, то тепер дав можливість експортерам продавати на зростанні і лише потім почав виходити з інтервенціями, вкотре нагадуючи, хто керує курсом. Що спричинило такі кардинальні зміни – бажання все ж таки трохи економити золотовалютні резерви, що тануть, або прагнення підтримати українських експортерів – поки що неясно.

Разом з тим готівковий курс долара спрямував униз. Вже у п'ятницю 1 грудня гуртові обмінні пункти столиці опустили цінники на американця до 37,35-37,37 гривень. Ще далі пішли комерційні банки: ПриватБанк знизив продаж до 37,30 грн., ОТП Банк – до 37,10 грн. Найбільше відзначився невеликий київський Кредитвест Банк: на його табло засвітився курс продажу 36,70 гривень. Чи реально продавали за таким курсом валюту, інформації немає.

У понеділок 4 грудня київські гуртові курси залишилися на колишньому рівні: оператори повідомили порталу «Курс України», що охочих здати валюту за курсами, що «просіли», виявилося небагато. Щодо курсів на табло київських банків, тут думки розділилися: одні, які побоялися сильно опустити минулої п'ятниці, знизили продаж на кілька копійок, інші, навпаки, підняли курси, наближаючи їх до оптових ринкових.

Яким буде курс долара у грудні

Зближення безготівкового (офіційного) та готівкового (ринкового) курсів долара у грудні продовжиться. Аналітики вважають, що безготівковий долар може зрости в ціні до 36,70-36,80 грн., а готівковий – опуститися до 37,15-37,20 грн.

Враховуючи, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку нині становить 0,3%, для того, щоб банкам було вигідно проводити подібні операції, різниця між цими курсами має бути не меншою за 45-50 копійок. Тому навряд чи курси зблизяться сильніше. До того ж, у грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту, скориставшись зниженням курсу.

Тому чекати на дуже дешевий долар не варто. Максимум він впаде в ціні ще на 10-15 копійок. Таким чином, діапазон коливань готівкового долара на найближчий тиждень буде близько 37,15-37,55 гривень.