Нацбанк изменил тактику. Каким будет курс доллара

Ровно неделю назад в публикации «Нацбанк обозначил границы для курса доллара»﻿ было высказано предположение, что НБУ планирует удерживать безналичный курс доллара в определенном диапазоне. Верхней границей диапазона условно был назван курс 36,35 гривен. Так и происходило вплоть до вечера 30 ноября, т.е. до конца прошлого месяца.

Однако в 20:53 на официальном сайте регулятора появилось сообщение﻿ о том, что Нацбанк и дальше «смягчает валютные ограничения для бизнеса и граждан».

Ключевым моментом перечня из четырех пунктов является следующее:

"Отменяются все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению".

Что же произошло? Нацбанк своим Постановлением №155 от 30 ноября 2023 года разрешил банкам покупать безналичную валюту на межбанковском валютном рынке, конвертировать ее в наличные и затем продавать через кассы своих отделений. Учитывая разницу между ценой безналичного и наличного долларов, которая к моменту отмены данных ограничений составляла больше одной гривны, данные операции могли принести банкам хорошую прибыль. Принимая данное решение, на Институтской прежде всего стремились ликвидировать «многокурсие» и сократить разницу между официальным и рыночным курсами.

В пятницу 1 декабря торги на межбанке открылись скачкообразным ростом. К обеду котировки выросли до 36,48/36,53 гривен (соответственно, бид/оффер). И только затем Нацбанк вышел на рынок с интервенцией и остановил падение гривны.

В понедельник 4 декабря ситуация повторилась. На этот раз стоимость безналичного «американца» достигла 36,58/36,595 гривен (бид/оффер). Нацбанк участвовал в торгах, но продавал мало, лишь не позволяя котировкам расти слишком быстро. Стало очевидно, что НБУ изменил тактику: если раньше он давил курс доллара вниз, то теперь дал возможность экспортерам продавать на росте и лишь затем стал выходить с интервенциями, в очередной раз напоминая, кто управляет курсом. Что послужило причиной таких кардинальных изменений – желание все же немного экономить тающие золотовалютные резервы или стремление поддержать украинских экспортеров – пока неясно.

В то же время наличный курс доллара устремился вниз. Уже в пятницу 1 декабря оптовые обменные пункты столицы опустили ценники на «американца» до 37,35-37,37 гривен. Еще дальше пошли коммерческие банки: ПриватБанк снизил продажу до 37,30 гривен, ОТП Банк – до 37,10 гривен. Больше всех отличился небольшой киевский Кредитвест Банк: на его табло засветился курс продажи 36,70 гривен. Продавали ли реально по такому курсу валюту, информации нет.

В понедельник 4 декабря киевские оптовые курсы остались на прежнем уровне: операторы сообщили порталу «Курс Украины», что желающих сдать валюту по «просевшим» курсам оказалось немного. Что касается курсов на табло киевских банков, здесь мнения разделились: одни, побоявшиеся сильно опустить в прошлую пятницу, снизили продажу на несколько копеек, другие, наоборот, приподняли курсы, приближая их к оптовым рыночным.

Каким будет курс доллара в декабре

Сближение безналичного(официального) и наличного (рыночного) курсов доллара в декабре продолжится. Аналитики считают, что безналичный доллар может вырасти в цене до 36,70-36,80 гривен, а наличный – опуститься до 37,15-37,20 гривен.

Учитывая, что стоимость конвертации из безналичного доллара в наличный в настоящее время составляет 0,3%, для того, чтобы банкам было выгодно проводить подобные операции, разность между этими курсами должна быть не меньше 45-50 копеек. Поэтому вряд ли курсы сблизятся сильнее. К тому же в декабре ожидается появление на рынке свежей «бюджетной» гривны, которую будут стараться конвертировать в твердую валюту, воспользовавшись снижением курса.

Поэтому ждать очень дешевого доллара не стоит. Максимум, он упадет в цене еще на 10-15 копеек. Таким образом, диапазон колебаний наличного доллара на ближайшую неделю будет в районе 37,15-37,55 гривен.