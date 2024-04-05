Washington Post оцінила масштаби руйнувань енергосистеми України
Американське видання The Washington Post присвятило статтю масштабним атакам рашистів на українську енергетичну інфраструктуру і, зокрема, на теплові станції ДТЕК. Журналісти видання визнали пошкодження суттєвими, ліквідація яких навіть з належними запасами обладнання може зайняти багато місяців, повідомляє Корреспондент.
"Іржавий та розплавлений метал, а також купи попелу залишились від диспетчерської на електростанції, яку Росія атакувала минулого місяця, знищивши обладнання та спровокувавши масову пожежу. Через це ТЕС призупинила свою роботу на невизначений термін", - написала The Washington Post про одну зі станцій ДТЕК.
Видання наголосило, що подібні атаки Україні майже неможливо відбити, бо їй не вистачає протиповітряної оборони. При цьому труднощі з захистом неба створюють додаткові проблеми у відновленні ключових енергетичних об'єктів.
Журналісти підкреслили, що після обстрілів минулої зими енергетики ДТЕК відновили роботу пошкоджених енергоблоків, але внаслідок останніх атак більшість з них знов було зруйновано.