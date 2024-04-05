Washington Post оценила масштабы разрушений энергосистемы Украины

Американское издание The Washington Post посвятило статью масштабным атакам рашистов на украинскую энергетическую инфраструктуру и, в частности, на тепловые станции ДТЭК. Журналисты издания сочли повреждения существенными, ликвидация которых даже с надлежащими запасами оборудования может занять много месяцев, сообщает Корреспондент.

"Ржавый и расплавленный металл, а также кучи пепла остались от диспетчерской на электростанции, которую Россия атаковала в прошлом месяце, уничтожив оборудование и спровоцировав массовый пожар. Поэтому ТЭС приостановила свою работу на неопределенный срок" , - написала The Washington Post об одной из станций ДТЭК.

Издание подчеркнуло, что подобные атаки Украине почти невозможно отразить, потому что ей не хватает противовоздушной обороны. При этом проблемы с защитой неба создают дополнительные проблемы в восстановлении ключевых энергетических объектов.

Журналисты подчеркнули, что после обстрелов минувшей зимой энергетики ДТЭК возобновили работу поврежденных энергоблоков, но в результате последних атак большинство из них вновь было разрушено.