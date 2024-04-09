Атака "Шахедів": на Одещині пошкоджений будинок та лінія електропередач

На Одещині у ніч на 9 квітня сили ППО збили один безпілотник Shahed. Уламки пошкодили будинок та обірвали лінію електропередач.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеду", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські війська запустили по Україні 20 "Шахедів", усі безпілотники збила﻿ ППО, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.