Атака "Шахедів": на Одещині пошкоджений будинок та лінія електропередач
На Одещині у ніч на 9 квітня сили ППО збили один безпілотник Shahed. Уламки пошкодили будинок та обірвали лінію електропередач.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "шахеду", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі російські війська запустили по Україні 20 "Шахедів", усі безпілотники збила ППО, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.