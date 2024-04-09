Атака "Шахедов": в Одесской области поврежден дом и линия электропередач

В Одесской области в ночь на 9 апреля силы ПВО сбили один беспилотник Shahed. Обломки повредили здание и оборвали линию электропередач.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В Одесском районе, в результате падения обломков сбитого "шахеда", повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач. К счастью, люди не пострадали" , – говорится в сообщении.

Напомним, ночью российские войска запустили по Украине 20 "Шахедов", все беспилотники сбили ПВО, сообщили в Воздушных силах ВСУ.