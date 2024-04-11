Трипільска ТЕС на Київщині повністю знищена – "Центренерго"

Унаслідок нічної масованої атаки РФ повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію у Київській області. Цю інформацію підтвердили﻿ в "Центренерго", повідомляє Суспільне.

"На підприємстві сталася масштабна пожежа в турбінному цеху, наразі ліквідовують вогонь. Працівники не постраждали" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі "Центренерго" втратило 100% державної генерації.

Раніше міський голова міста Українка, де розташована ТЕС, закликав﻿ жителів щільно зачинити вікна та зробити максимальні запаси води.