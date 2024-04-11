Трипільска ТЕС на Київщині повністю знищена – "Центренерго"
Унаслідок нічної масованої атаки РФ повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію у Київській області. Цю інформацію підтвердили в "Центренерго", повідомляє Суспільне.
"На підприємстві сталася масштабна пожежа в турбінному цеху, наразі ліквідовують вогонь. Працівники не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі "Центренерго" втратило 100% державної генерації.
Раніше міський голова міста Українка, де розташована ТЕС, закликав жителів щільно зачинити вікна та зробити максимальні запаси води.