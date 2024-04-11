Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена – "Центрэнерго"

В результате ночной массированной атаки РФ полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Эту информацию подтвердили в "Центрэнерго", сообщает Суспільне.

"На предприятии произошел масштабный пожар в турбинном цехе, сейчас ликвидируют огонь. Работники не пострадали" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Центрэнерго" потеряло 100% государственной генерации.

Ранее городской голова города Украинка, где расположена ТЭС, призвал﻿ жителей плотно закрыть окна и сделать максимальные запасы воды.