Кабмін схвалив виплату по 70 тисяч грн військовим на передовій – Шмигаль

Кабінет міністрів України схвалив рішення про доплату українським військовим на передовій 70 тисяч гривень.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань" , – зазначив Шмигаль

Раніше Верховна рада проголосувала﻿ за постанову, що зобовʼязує уряд ухвалити рішення про додаткову виплату 70 тисяч гривень для військових, які виконують бойові завдання на передовій.