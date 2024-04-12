Кабмін схвалив виплату по 70 тисяч грн військовим на передовій – Шмигаль
Кабінет міністрів України схвалив рішення про доплату українським військовим на передовій 70 тисяч гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань", – зазначив Шмигаль
Раніше Верховна рада проголосувала за постанову, що зобовʼязує уряд ухвалити рішення про додаткову виплату 70 тисяч гривень для військових, які виконують бойові завдання на передовій.