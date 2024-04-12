Кабмин одобрил выплату по 70 тысяч грн военным на передовой – Шмигаль

Кабинет министров Украины одобрил решение о доплате украинским военным на передовой 70 тысяч гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач" , - отметил Шмигаль.

Ранее Верховная рада проголосовала за постановление, обязывающее правительство принять решение о дополнительной выплате 70 тысяч гривен для военных, выполняющих боевые задания на передовой.