Ранковий удар по Чернігову: кількість загиблих зросла до 10 (Оновлено)

Станом на 11:23 відомо про десятьох загиблих внаслідок ракетного удару по Чернігову.

Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих﻿, повідомляв﻿ виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.

Оновлено об 11:23. Кількість загиблих зросла﻿ до 10, повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський.

Оновлено об 11:17. В ОВА повідомили про 9 загиблих та 20 поранених, сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

"Пошкоджені будівлі цивільної інфраструктури, десятки одиниць транспорту. Триває пошуково-рятувальна операція з дотриманням усіх безпекових заходів, пам’ятаємо підступність ворога" , – йдеться в повідомленні﻿ ОВА.

Раніше повідомлялось﻿ про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, зранку 17 квітня російські війська завдали﻿ трьох ракетних ударів по Чернігову.