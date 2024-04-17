Ранковий удар по Чернігову: кількість загиблих зросла до 10 (Оновлено)
Станом на 11:23 відомо про десятьох загиблих внаслідок ракетного удару по Чернігову.
Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих, повідомляв виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако.
Оновлено об 11:23. Кількість загиблих зросла до 10, повідомив президент України Володимир Зеленський.
Оновлено об 11:17. В ОВА повідомили про 9 загиблих та 20 поранених, сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.
"Пошкоджені будівлі цивільної інфраструктури, десятки одиниць транспорту. Триває пошуково-рятувальна операція з дотриманням усіх безпекових заходів, пам’ятаємо підступність ворога", – йдеться в повідомленні ОВА.
Раніше повідомлялось про п'ятьох загиблих.
Нагадаємо, зранку 17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову.