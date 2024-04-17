Утренний удар по Чернигову: количество погибших возросло до 10 (Обновлено)

По состоянию на 11:17 известно о девяти погибших в результате ракетного удара по Чернигову.

Ранее сообщалось о восьми погибших, ﻿сообщал исполняющий обязанности городского головы Александр Ломако.

"По состоянию на 10:40 уже 8 погибших и 18 пострадавших в результате ракетных ударов России по Чернигову. Поисково-спасательная операция продолжается" , - сообщил он.

﻿Обновлено в 11:23. Количество погибших возросло до 10, сообщил﻿ президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено в 11:17. В ОГА сообщили о 9 погибших и 20 раненых, сказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона.

"Повреждены здания гражданской инфраструктуры, десятки единиц транспорта. Продолжается поисково-спасательная операция с соблюдением всех мер безопасности, помним коварство врага" , - говорится в сообщении ОВА.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Напомним, утром 17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову.