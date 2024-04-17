Українські дрони атакували авіазавод у Татарстані – джерела

Безпілотники ГУР сьогодні вранці атакували авіаційний завод у російському Татарстані. Ціллю став авіазавод ім. Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. Про це розповіли джерела в спецслужбах, пише Уляна Безпалько, РБК-Україна.

За інформацією джерел, вибухи на території авіазаводу ім. Горбунова у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку (за Києвом).

Як повідомляють місцеві ЗМІ та користувачі соцмереж, перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

В той самий час Росавіація заявила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки, а в мережі почали поширювати фото та відео вибухів на території заводу, спричинених атакою БПЛА.

Нагадаємо, за даними джерел у ГУР, українські безпілотники знову атакували﻿ заполярну РЛС "Контейнер".

Також у розвідці повідомили, що сьогодні на аеродромі в РФ знищили﻿ гелікоптер Мі-8.