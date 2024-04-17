Украинские дроны атаковали авиазавод в Татарстане – источники

Беспилотники ГУР сегодня утром атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом рассказали источники в спецслужбах, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По информации источников, взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прозвучали 17 апреля около 10 часов утра (по Киеву).

Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты, а в сети начали распространять фото и видео взрывы на территории завода, вызванные атакой БПЛА.

Напомним, по данным источников в ГУР, украинские беспилотники снова атаковали заполярную РЛС "Контейнер".

Также в разведке сообщили, что сегодня на аэродроме в РФ уничтожили вертолет Ми-8.