Telegram відновив роботу офіційних ботів України

У месенджері Telegram відновили свою роботу "єВорог" та інші офіційні боти, які були заблоковані напередодні.

Про це повідомляє﻿ Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Офіційні українські боти, що допомагають у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог" , – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Раніше Telegram заблокував﻿ чат-бот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів. Також були недоступні чат-боти СБУ, ГУР та ППО для відстеження прольоту дронів та ракет.