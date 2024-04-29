Telegram возобновил работу официальных ботов Украины

В мессенджере Telegram возобновили свою работу "єВорог" и другие официальные боты, которые были заблокированы накануне.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Официальные украинские боты, помогающие в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог" , - отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Ранее Telegram заблокировал чат-бот "єВорог", с помощью которого можно было сообщать о движении оккупантов. Также были недоступны чат-боты СБУ, ГУР и ПВО для отслеживания пролета дронов и ракет.