Ракетна атака по Одесі: кількість загиблих зросла
Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Одеси наразі відомо про п'ятьох загиблих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що у лікарні помер чоловік 1960 року народження.
У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них четверо - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.
Станом на 22:00 понеділка повідомлялося про 32 поранених.
Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили по Одесі, внаслідок обстрілу сталася пожежа в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
За попередньою інформацією, російські війська атакували балістичною ракетою з касетним боєприпасом.