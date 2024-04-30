Ракетна атака по Одесі: кількість загиблих зросла

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Одеси наразі відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані 8 людей, з них четверо - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

Станом на 22:00 понеділка повідомлялося про 32 поранених.

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили﻿ по Одесі, внаслідок обстрілу сталася пожежа в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.

За попередньою інформацією, російські війська атакували﻿ балістичною ракетою з касетним боєприпасом.