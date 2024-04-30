Ракетная атака по Одессе: количество погибших возросло

В результате вчерашнего ракетного обстрела Одессы пока известно о пяти погибших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

В медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших. В тяжелом состоянии 8 человек, из них четверо – в крайне тяжелом, в том числе и четырехлетняя девочка.

По состоянию на 22:00 понедельника сообщалось о 32 раненых.

Напомним, вчера вечером россияне ударили по Одессе, в результате обстрела произошел пожар в доме эксдепутата Сергея Кивалова, который является собственностью Международного гуманитарного университета.

По предварительной информации, российские войска атаковали баллистической ракетой с кассетным боеприпасом.