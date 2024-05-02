Зеленський про саміт миру: Запросили глав держав з усіх континентів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна запросила на саміт миру у Швейцарії 15-16 червня очільників держав та урядів з усіх континентів.

Про це йдеться﻿ у його дописі в соцмережі X.

Зустріч відбудеться у в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Усі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам. Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України" , – зазначив Зеленський.

Він додав, що йдеться про "глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі".

"Ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок — захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії" , – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив﻿, що офіційний Київ не бачить сенсу запрошувати Москву на саміт миру.