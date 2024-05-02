Зеленский о саммите мира: Пригласили глав государств со всех континентов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина пригласила на саммит мира в Швейцарии 15-16 июня глав государств и правительств со всех континентов.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети X.

Встреча состоится в Бюргенштоке, близ города Люцерн в Швейцарии.

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам. Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь он имеет важное значение не только для Украины" , – отметил Зеленский.

Он добавил, что речь идет о "глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире".

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Следовательно, наша общая глобальная обязанность — защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом речь пойдет на первом Саммите мира в Швейцарии" , – добавил он.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что официальный Киев не видит смысла приглашать Москву на саммит мира.