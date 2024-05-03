Дефіцит електроенергії обійдеться Україні у 0,6% ВВП у 2024 році – НБУ

Дефіцит електроенергії негативно вплине на зростання реального ВВП України: на 0,6% у 2024 році та 0,5% у 2025 році. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, повідомляє Економічна правда.

"Від'ємний внесок перегляду оцінок дефіциту е/е в зміну реального ВВП у 2024 році оцінено в 0.6 в. п., а в 2025 році – у 0.5 в.п." , - йдеться у повідомленні.

Також в НБУ прогнозують﻿ поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть зростати швидше.﻿

Нагадаємо, Національний банк погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.