Дефицит электроэнергии обойдется Украине в 0,6% ВВП в 2024 году – НБУ

Дефицит электроэнергии негативно повлияет на рост реального ВВП Украины: на 0,6% в 2024 году и 0,5% в 2025 году. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ, сообщает Экономическая правда.

"Отрицательный вклад пересмотра оценок дефицита э/э в изменение реального ВВП в 2024 году оценен в 0.6 п. п., а в 2025 году - в 0.5 п.п." , - говорится в сообщении.

Также в НБУ прогнозируют﻿ поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут расти быстрее.

Напомним, Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.