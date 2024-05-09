Президент призначив Залужного послом у Британії – указ
Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії.
Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.
"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", – йдеться в тексті.
Указ датований 9 травня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я.
Після звільнення Залужного з посади головкома Зеленський публічно повідомив, що призначить генерала послом у Великій Британії.