Президент призначив Залужного послом у Британії – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного послом у Великій Британії.

Про це йдеться﻿ в указі, опублікованому на сайті президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії" , – йдеться в тексті.

Указ датований 9 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський звільнив﻿ Залужного з військової служби за станом здоров'я.

Після звільнення Залужного з посади головкома Зеленський публічно повідомив, що призначить генерала послом у Великій Британії.