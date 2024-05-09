Close button

Президент назначил Залужного послом в Британии – указ

Президент назначил Залужного послом в Британии – указ
Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил эксголовкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в тексте.

Указ датирован 9 мая.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

После увольнения Залужного с должности главкома Зеленский публично сообщил, что назначит генерала послом в Великобритании.

Новости

Популярные темы форума

analytics