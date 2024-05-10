З Вовчанська на Харківщині масово евакуюють жителів через обстріли – МВА

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати. Про це заявив голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Громадське радіо.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів" , — розповів очільник адміністрації.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто:

"Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють".

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, є дані про масовані руйнування.

Раніше в Харківській ОВА повідомили﻿, що російські війська посилили обстріли на кордоні з Харківщиною, зокрема завдають ударів по Вовчанську.