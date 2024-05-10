Из Волчанска на Харьковщине массово эвакуируют жителей из-за обстрелов - МВА

Из города Волчанска и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения. Власть, полиция и волонтеры совместно помогают людям уезжать. Об этом заявил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили, сообщает Громадське радіо.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов" , — рассказал глава администрации. ﻿

Эвакуация происходит потому, что российская армия массированно обстреливает город.

"Местные говорят, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи летят УАБы, артиллерия, из РСЗО обстреливают".

Информации о погибших и раненых в результате обстрелов российскими оккупантами Волчанска пока нет, есть данные о массированных разрушениях.

Ранее в Харьковской ОВА сообщили, что российские войска усилили обстрелы на границе с Харьковщиной, в частности, наносят удары по Волчанску.