Зеленський переніс усі заплановані міжнародні заходи – Никифоров

Президент України Володимир Зеленський переніс усі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні, через ситуацію на фронті.

Про це повідомив﻿ прессекретар Зеленського Сергій Никифоров за підсумками селекторної наради.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння" , – написав прессекретар президента.

Никифоров повідомив, що селекторна нарада за участі Зеленського стосувалася передусім ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

"Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає президентові про ситуацію" , – зазначив Никифоров.

Раніше, коментуючи повідомлення про скасування закордонних візитів, Никифоров сказав﻿, що Зеленський ніколи не заявляв про свої наміри невдовзі відвідати Іспанію та Португалію﻿.