Зеленский перенес все запланированные международные мероприятия – Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский перенес все международные мероприятия, запланированные на ближайшие дни из-за ситуации на фронте.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров по итогам селекторного совещания.

"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия при его участии, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание" , – написал пресс-секретарь президента.

Никифоров сообщил, что селекторное совещание с участием Зеленского касалось, прежде всего, ситуации на Харьковщине и обеспечения Сил обороны Украины.

"Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все вероятные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает президенту о ситуации" , – отметил Никифоров.

Ранее, комментируя сообщения об отмене зарубежных визитов, Никифоров сказал, что Зеленский никогда не заявлял о своих намерениях вскоре посетить Испанию и Португалию.