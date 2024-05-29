Головні «підводні камені» кредитів від єОселі

Давайте разом проаналізуємо на що звертати увагу, купуючи житло за програмою єОселя. За цією програмою деякі категорії громадян України мають змогу отримати кредити на житло за пільговими умовами під 3% та 7%. Скористатися програмою можуть медики, науковці, вчителі та військові. Програма вже працює і нею користуються громадяни. Однак у ній є певні нюанси, про які варто памʼятати всім, хто хоче нею скористатися.

Обмежений перелік осіб, яким доступна програма єОселя:

військовослужбовці, які підписали контракт, та члени їх сімей;

медпрацівники державної та комунальної форм власності;

педагоги та науковці закладів освіти державної та комунальної форм власності;

представники державних силових структур, ДСНС, НБУ, ДБР, БЕБ та Служби судової охорони.

Важлива особливість програми єОселя полягає у тому, що якщо особа є у цьому переліку, вона отримує кредит на житло під 3%. Але якщо вона втрачає статус однієї з зазначених категорії, її автоматично переводять на ставку 7%. Про цю особливість знають не всі, і в деяких випадках потрапляють у неприємні ситуації через зміну відсоткової ставки. Подібні правила не діють на звичайні кредити. Радимо ознайомитися з інформацією про кредити на карту на kurs.com.ua.

Щодо осіб, які можуть скористатися програмою єОселя з відсотковою ставкою 7%, вони мають підпадати під наступні категорії:

ветерани війни та члени їхніх сімей;

учасники бойових дій;

особи, які отримали інвалідність під час бойових дій;

українці, у власності яких є нерухомість площею менш як 52,5 кв. м.

Варто додати, що такий кредит за програмою єОселя можна оформити терміном до 20 років. А перший внесок має складати щонайменше 20% від вартості житла.

Щоб подати заявку на участь у програмі єОселя, можна скористатися онлайн-додатком «Дія». Необхідно внести власні дані й залишити заявку. Після її обробки ви отримаєте перелік пропозицій щодо участі в програмі. Всі заявки обовʼязково розглядають банки, а тому на результат може суттєво впливати ваша кредитна історія та загальна платоспроможність.

Зараз попит на участь у програмі доволі високий, а обсяги фінансування з боку держави досить обмежені. Тому навіть у випадку схвалення заявки часто доводиться чекати, щоб зрештою скористатися програмою. Вже зараз є черга серед учасників, які отримали схвалення. Ймовірно, надалі вона буде лише збільшуватися. Коли настане ваша черга, необхідно буде обрати житло та відкрити спеціальний рахунок у банку. Також потрібно бути готовими до додаткових витрат на цьому етапі — послуги нотаріуса, страхування, комісія, експертна оцінка обʼєкта нерухомості тощо.

Юристи також наголошують, що для учасників програми єОселя вибір житла наразі є досить обмеженим. Тому не завжди вдається обрати саме ту квартиру, яка оптимально їм підходить. Тому якщо ви не готові обирати «з того, що є», можливо, ця іпотечна програма вам не підійде. Варто враховувати всі «за» та «проти» перед ухваленням остаточного рішення.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance