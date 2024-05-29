Эксперты рассказали о «подводных камнях» кредитов от «єОселі»

Давайте вместе проанализируем на что обращать внимание, покупая жилье по программе «єОселя». По этой программе некоторые категории граждан Украины могут получить кредиты на жилье по льготным условиям под 3% и 7%. Воспользоваться программой могут медики, ученые, учителя и военные. Программа уже работает и ею пользуются граждане. Однако в ней есть определенные нюансы, о которых стоит помнить всем, кто хочет ею воспользоваться.

Ограниченный перечень лиц, которым доступна программа «єОселя»:

военнослужащие, подписавшие контракт, и члены их семей;

медработники государственной и коммунальной форм собственности;

педагоги и ученые учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности;

представители государственных силовых структур, ГСЧС, НБУ, ГБР, БЭБ и Службы судебной охраны.

Важная особенность программы «єОселя» заключается в том, что если лицо есть в этом перечне, оно получает кредит на жилье под 3%. Но если оно теряет статус одной из указанных категорий, его автоматически переводят на ставку 7%. Об этой особенности знают не все, и в некоторых случаях попадают в неприятные ситуации из-за изменения процентной ставки. Подобные правила не действуют на обычные кредиты. Советуем ознакомиться с информацией о кредитах на карту на kurs.com.ua.

Относительно лиц, которые могут воспользоваться программой «єОселя» с процентной ставкой 7%, они должны подпадать под следующие категории:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность во время боевых действий;

украинцы, в собственности которых есть недвижимость площадью менее 52,5 кв. м.

Стоит добавить, что такой кредит по программе «єОселя» можно оформить сроком до 20 лет. А первый взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.

Чтобы подать заявку на участие в программе «єОселя», можно воспользоваться онлайн-приложением «Дія». Необходимо внести собственные данные и оставить заявку. После ее обработки вы получите перечень предложений по участию в программе. Все заявки обязательно рассматривают банки, а потому на результат может существенно влиять ваша кредитная история и общая платежеспособность.

Сейчас спрос на участие в программе довольно высокий, а объемы финансирования со стороны государства достаточно ограничены. Поэтому даже в случае одобрения заявки часто приходится ждать, чтобы в конце концов воспользоваться программой. Уже сейчас есть очередь среди участников, которые получили одобрение. Вероятно, в дальнейшем она будет только увеличиваться. Когда наступит ваша очередь, необходимо будет выбрать жилье и открыть специальный счет в банке. Также нужно быть готовыми к дополнительным расходам на этом этапе — услуги нотариуса, страхование, комиссия, экспертная оценка объекта недвижимости и тому подобное.

Юристы также отмечают, что для участников программы «єОселя» выбор жилья пока достаточно ограничен. Поэтому не всегда удается выбрать именно ту квартиру, которая оптимально им подходит. Поэтому если вы не готовы выбирать «из того, что есть», возможно, эта ипотечная программа вам не подойдет. Стоит учитывать все «за» и «против» перед принятием окончательного решения.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance