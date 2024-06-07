Шмигаль очікує початку переговорів про членство в ЄС у червні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на позитивну оцінку Єврокомісією реформ, проведених Україною. Він очікує початку переговорів про вступ вже у червні.

Про це йдеться﻿ в дописі Шмигаля у Telegram-каналі.

"Тепер ми очікуємо від наших європейських партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця" , – йдеться в повідомленні.

Він додав, що "український народ щодня виборює право бути в колі європейської родини у війні проти російського агресора".

Раніше Єврокомісія підтвердила﻿, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.