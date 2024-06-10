Гривня коливається в очікуванні рішення НБУ щодо облікової ставки

Прогноз, озвучений минулого тижня у публікації «Долар уже 41. Куди дивиться Нацбанк» здійснився. Вартість готівкового долара минулого тижня ненадовго зменшилася до 40,50 грн. Проте радість була недовгою: гривня відновила падіння.

За рахунок чого гривні вдалося зміцнитись, і чому тренд на падіння національної валюти відновився?

Як ми вже згадували тиждень тому, за період з 27 по 31 травня НБУ провів інтервенцій на загальну суму 1091,1 млн доларів, що стало рекордом за п'ять місяців 2024 року. Це дозволило нарешті збити наростаючий на хвилі «валютної лібералізації» ажіотажний попит і задовольнити як імпортерів, а й інші категорії покупців валюти на міжбанку. Котирування безготівкового долара рушили вниз, і вже в середу 5 червня досягли позначки 40,10 на позиції «бід» та 40,125 на позиції «оффер».

Нижче пробитися не вдалося: поточні ціни знову залучили покупців. Частково попит створили спекулянти, які почали фіксувати прибуток від продажів за вищою ціною. Після недовгого стояння на місці котирування знову пішли вгору.

У понеділок, 10 червня, безготівковий долар зріс до 40,48/40,50 грн (відповідно, бід/оффер), і вже на цьому рівні Національному банку вдалося зупинити чергову хвилю. Усього за півдня торгів долар на міжбанку став дорожчим на 25 копійок.

Як реагує готівковий ринок

Ціни на готівковий долар минулого тижня змінювалися дуже динамічно. У понеділок 3 червня його продавали за 41,05-41,10 грн. У середу 5 червня, коли на міжбанку було зафіксовано тижневий мінімум, долар у столиці подешевшав до 40,50 грн (були навіть пропозиції по 40,48, але дуже недовго). А до кінця робочого тижня увечері п'ятниці 7 червня готівкового «американця» у столиці віддавали за 40,75 грн. І нарешті до обіду понеділка 10 червня його вартість зросла до 40,85 грн.

Цінники на готівку змінюються не так швидко і не так сильно, як котирування на міжбанку. Це пов'язано з загальною інертністю готівкового ринку, що виросла в літній час. Різниця в ціні між готівковим та безготівковим доларом то зростає, то падає, але так близько, як було кілька місяців тому, ці два курси вже не сходяться.

Що далі

У четвер 13 червня правління Національного банку України планує провести чергове засідання з питань монетарної політики, головним питанням якого буде «Що робити з обліковою ставкою?». У НБУ вже озвучували плани знизити у 2024 році облік ще на 0,5%, до 13% річних, однак у ситуації, коли гривня стрімко втрачає позиції, це може спричинити неконтрольований обвал курсу. Аналітики вже відзначають зниження обсягів вкладень населення до ОВДП. Це означає, що частина коштів із депозитів та облігацій були відправлені на валютний ринок (і сприяли зростанню курсу долара).

Зниження облікової ставки НБУ автоматично означає і зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами – головним інструментом для заробітку комерційних банків. Як наслідок, доведеться знижувати ставки за депозитами для населення ще сильніше. На умовах, коли гривня знецінюється, знайдеться чимало охочих «проголосувати ногами», тобто винести депозити з банків та конвертувати їх у найближчому обмінному пункті. Якщо це станеться, на позначці 41,00 курс явно не зупиниться. Зростання курсу іноземних валют у ситуації, коли в Україні імпорту набагато більше, ніж власної продукції (передусім, йдеться про енергоносії), загрожує непрогнозованим стрибком інфляції, і тоді Нацбанк буде змушений не знижувати, а знову підвищувати облікову ставку. Чи варто доводити ситуацію до такого розвитку подій? Сподіваємось на розсудливість чиновників з Інститутською, 9.

Поки що ж цінники на готівкового «американця» повертаються до тих, що ми бачили тиждень тому. І до четверга – дня засідання правління НБУ – є всі шанси знову побачити долар 41,05-41,10. Чи стане він дорожчим, залежить від рішень регулятора.