Гривна колеблется в ожидании решения НБУ по учетной ставке

Прогноз, озвученный на прошлой неделе в публикации «Доллар уже 41. Куда смотрит Нацбанк»﻿ сбылся. Стоимость наличного доллара на прошлой неделе ненадолго снизилась до 40,50 грн. Однако радость была недолгой: гривна возобновила падение.

За счет чего гривне удалось укрепиться, и почему тренд на падение национальной валюты вобозновился?

Как мы уже упоминали неделю назад, за период с 27 по 31 мая НБУ провел интервенций на общую сумму 1091,1 млн доларов, что стало рекордом за пять месяцев 2024 года. Это позволило наконец-то сбить нарастающий на волне «валютной либерализации» ажиотажный спрос и удовлетворить не только импортеров, но и остальные категории покупателей валюты на межбанке. Котировки безналичного доллара устремились вниз, и уже в среду 5 июня достигли отметки 40,10 на позиции «бид» и 40,125 на позиции «оффер».

Ниже пробиться уже не удалось: текущие цены вновь привлекли покупателей. Частично спрос создали и спекулянты, которые начали фиксировать прибыль от продаж по более высокой цене. После недолгого стояния на месте котировки вновь пошли вверх.

В понедельник 10 июня безналичный доллар вырос до 40,48/40,50 грн (соответственно, бид/оффер), и уже на этом уровне Национальному банку удалось остановить очередную волну. Всего за полдня торгов доллар на межбанке стал дороже на 25 копеек.

Как реагирует наличный рынок

Цены на наличный доллар на прошлой неделе менялись очень динамично. В понедельник 3 июня его продавали по 41,05-41,10 грн. В среду 5 июня, когда на межбанке был зафиксирован недельный минимум, доллар в столице подешевел до 40,50 грн (были даже предложения по 40,48, но очень недолго). А к концу рабочей недели, вечером пятницы 7 июня наличного «американца» в столице отдавали за 40,75 грн. И наконец, к обеду понедельника 10 июня его стоимость выросла до 40,85 грн.

Ценники на наличный доллар меняются не так быстро и не так сильно, как котировки на межбанке. Это связано с выросшей в летнее время общей инертностью наличного рынка. Разница в цене между наличным и безналичным долларом то растет, то падает, но так близко, как было пару месяцев назад, эти два курса уже не сходятся.

Что дальше

В четверг 13 июня правление Национального банка планирует провести очередное заседание по вопросам монетарной политики, главным вопросом которого будет «Что делать с учетной ставкой?» В НБУ уже озвучивали планы снизить в 2024 году учетку еще на 0,5%, до 13% годовых, однако в ситуации, когда гривна стремительно теряет позиции, это может быть чревато неконтролируемым обвалом курса. Аналитики уже отмечают снижение объемов вложений населения в ОВГЗ. Это означает, что часть средств из депозитов и облигаций были отправлены на валютный рынок (и способствовали росту курса доллара).

Снижение учетной ставки НБУ автоматически означает и снижение ставки по 3х-месячным депозитным сертификатам – главному инструменту для заработка коммерческих банков. Как следствие, придется снижать ставки по депозитам для населения еще сильнее. А в условиях, когда гривна обесценивается, найдется немало желающих «проголосовать ногами», т.е. вынести депозиты из банков и конвертировать их в ближайшей обменке. Если это произойдет, на отметке 41,00 курс явно не остановится. Рост курса иностранных валют в ситуации, когда в Украине импорта намного больше, чем собственной продукции (прежде всего, речь идет об энергоносителях), чреват непрогнозируемым скачком инфляции, и тогда Нацбанк будет вынужден не снижать, а вновь повышать учетную ставку. Стоит ли доводить ситуацию до такого развития событий? Надеемся на благоразумие чиновников с Институтской, 9.

Пока же ценники на наличного «американца» возвращаются к тем, что мы видели неделю назад. И к четвергу – дню заседания правления НБУ – есть все шансы вновь увидеть доллар по 41,05-41,10. Станет ли он дороже, зависит от решений регулятора.