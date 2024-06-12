ISW: Москва продовжує утиски іноземних організацій

Російська влада продовжує політику, спрямовану на широку цензуру іноземців та іноземних організацій у Росії. Про це свідчить ухвалений у першому читанні російською Державною думою законопроєкт, який узаконює можливість російського уряду визнати "будь-яку" іноземну організацію "небажаною". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 червня, повідомляє Радіо Свобода.

Аналітики зазначають, що в Росії також було ухвалено у першому читанні додатковий законопроєкт, який запроваджує кримінальне покарання за участь у «будь-якій» організації, внесеній до категорії "небажаних".

"Новий законопроєкт поширює небажану класифікацію на будь-які іноземні та міжнародні організації, таким чином розширюючи свободу дій Кремля щодо переслідування та цензури широкого кола іноземних організацій, що діють на території Росії" , – кажуть в ISW.

Крім того, зазначено у звіті, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова закликала до створення правового механізму, який би дозволив російському уряду переслідувати іноземців за "русофобію як прояв екстремізму".

"Російська влада широко використовує звинувачення в "русофобії" в спробі підірвати будь-яку небажану політику або риторику, яку вона вважає "антиросійською", і так само широко використовує звинувачення в екстремізмі для придушення внутрішньої опозиції" , – вважають аналітики.

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