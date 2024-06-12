ISW: Москва продолжает притеснения иностранных организаций

Российские власти продолжают политику, направленную на широкую цензуру иностранцев и иностранных организаций в России. Об этом свидетельствует принятый в первом чтении российской Государственной думой законопроект, узаконивающий возможность российского правительства признать "любую" иностранную организацию "нежелательной". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 июня, сообщает Радио Свобода.

Аналитики отмечают, что в России также был принят в первом чтении дополнительный законопроект, вводящий уголовное наказание за участие в любой организации, внесенной в категорию "нежелательных".

"Новый законопроект распространяет нежелательную классификацию на любые иностранные и международные организации, таким образом расширяя свободу действий Кремля по преследованию и цензуре широкого круга иностранных организаций, действующих на территории России" , – говорят в ISW.

Кроме того, отмечено в отчете, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала к созданию правового механизма, позволяющего российскому правительству преследовать иностранцев за "русофобию как проявление экстремизма".

"Российские власти широко используют обвинения в "русофобии" в попытке подорвать любую нежелательную политику или риторику, которую они считают "антироссийскими", и так же широко используют обвинения в экстремизме для подавления внутренней оппозиции" , - считают аналитики.

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